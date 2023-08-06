تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتعرض رجل لحادث مفزع وأليم ولكنه يقوم بعد ذلك واقفًا على قدميه بعدما قدّر له الله النجاة.

وكشفت كاميرات المراقبة عن الحادث المرعب الذي عندما يشاهده أي شخص لن يصدق أن ينجو منه أحد.

وظهر الرجل الذي جاء في المقطع وهو يطير من شدة التصادم ويسقط أرضًا؛ ولكنه يعود ويقف مرة أخرى ويسير على قدميه بعدما نجّاه الله وقدّر له العيش مرة أخرى .

وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المقطع ليوضحوا أنه حتى عندما يقوم ويسير على قدميه مرة أخرى من الممكن أن يكون مُصاب بنزيف داخلي ولكن الأعراض لن تظهر إلا بعد دقائق .