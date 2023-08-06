في جريمة بشعة أثارت حفيظة اللبنانين، قام أحد الأشخاص باستغلال ضعف فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة واعتدى عليها جنسياً بعد استدراجها إلى منزله

وكشفت الأجهزة الأمنية في لبنان تفاصيل القبض على شخص متهم بالاعتداء والتحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقام أحد الأشخاص بالتحرش والاعتداء على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد قيامه باستدراجها الى منزله ثم توارى عن الأنظار بعد افتضاح أمره.

و نصبت مفرزة استقصاء الجنوب كمين للمتهم بعد معرفة مكان تواجده، وتم القبض عليه وتوفيقه بعد الاعتراف والإقرار بجريمته