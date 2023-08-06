نجح فريق طبي في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود في إجراء عملية جراحية نادرة لطفلة تبلغ من العمر تسع سنوات تعاني من جلطات دماغية متكررة.

وبين استشاري جراحة المخ والأعصاب في المدينة الطبية الجامعية الدكتور عبدالرحمن الدكان أن الطفلة في التاسعة من عمرها تعاني من متلازمة مويا مويا Moya Moya Syndrome وهي من المتلازمات النادرة التي تسبب تضيقاً شديداً ومزمناً في شرايين الدماغ التي بدورها تسبب جلطات دماغية، مضيفًاً أنه وبعد دراسة الحالة قرر الفريق الجراحي إجراء عملية توصيل شرايين الوجه بشرايين الدماغ وهو إجراء جراحي نادر لتعويض النقص في تروية الدماغ.

وأشار الدكان إلى أن هذا الإجراء سيقي الطفلة -بإذن الله- من جلطات دماغية مستقبلية، مؤكدًا أن العملية تكللت بالنجاح ولله الحمد دون مضاعفات وبكامل قواها العقلية والحركية، وأن الطفلة تخضع حاليًا للرعاية الطبية والتأهيلية.

يذكر أن المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تضم كوادر طبية مؤهلة ذات خبرات كبيرة في مجال جراحة المخ والأعصاب، بالإضافة إلى أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة التي أهلتها لإجراء مختلف العمليات الدقيقة.