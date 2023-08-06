أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن فتح باب التسجيل في برنامج “جدير” لتأهيل المتميزين اعتباراً من اليوم وحتى تاريخ 27 محرم 1445م الموافق 14 اغسطس 2023م.

ويهدف البرنامج إلى تدريب حديثي التخرج على رأس العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات الوزارة بكفاءة؛ حيث سيتيح استقطاب الكوادر الوطنية المميزة من حديثي التخرج، ودعمهم وتمكينهم وتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة داخل الوزارة بعد اجتيازهم مدة البرنامج الذي يستمر 12 شهراً اعتباراً من تاريخ التحاقه بالبرنامج.

ويشمل التدريب عدداً من المجالات في الإدارة والأعمال، الموارد البشرية، المجالات التقنية، المالية، القانونية وغيرها، ويمكن للمتميزين من حديثي التخرج التسجيل في البرنامج من خلال موقع الوزارة الرسمي أو عبر منصة “مسار” بالدخول على خدمة النفاذ الوطني الموحد.

تجدر الإشارة أن برنامج “جدير” يأتي ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تعزيز القدرات الوطنية وتحسين الكفاءات من الشباب السعودي وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، إضافةً إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية من خلال التدريب المنتهي بالتوظيف.