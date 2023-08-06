بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم، في إجراء المقابلات الشخصية لـ 494 مرشحًا ومرشحة لشغل التوظيف التعاقدي للوظائف التعليمية 1445هـ – 2023م، وذلك بمبنى الإدارة العامة للبنين، وبمقر الثانوية السادسة للبنات.

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، أن أعداد المرشحين والمرشحات لإجراء عملية المقابلة الشخصية، بتعليم جازان بلغ 494 مرشحًا ومرشحة، منهم 78 مرشحًا من البنين، و416 مرشحة من البنات، يمثلون 7 تخصصات تعليمية مختلفة، مبيناً أن الإدارة خصصت مقابلات اليوم لمرشحي تخصصات (الأحياء، والكيمياء)، والمرشحات لتخصصات (الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات)، فيما خصصت يوم غدٍ لإجراء مقابلات مرشحي الفيزياء، ومرشحات اللغة الإنجليزية.

وخصصت يوم الثلاثاء القادم لإجراء مقابلات مرشحي (العلوم، والإدارة)، ومرشحات (الأحياء، والمهارات الرقمية، والعلوم الإدارية)، فيما خصص يوما الأربعاء والخميس لقوائم الاحتياط .

وأنهت “تعليم جازان” عملية إبلاغ المرشحين والمرشحات بمقار إجراء عملية المقابلة الشخصية والمطابقة عبر الرسائل النصية، مؤكدة أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لكل تخصص، كما أن عملية الفحص الطبي ستجرى بمقر الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان للمرشحين والمرشحات من تعليم جازان وتعليم صبيا، بالتعاون مع صحة جازان، وسعيًا من الإدارة لتجويد وتسهيل خدمة الفحص الطبي تم تزويد المقرات بالكوادر الطبية وتجهيز المقرات بكافة التجهيزات اللازمة.