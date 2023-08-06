تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب وهو يعرض على أصدقائه مقطع فيديو لتقدمه لوظيفة.

وأوضح المقطع ردة فعل أصدقاء الشاب عندما ظهر وهو يتحدث ويقدم نفسه للوظيفة ويقول اسمه والهوايات التي يقوم بها، لافتًا أنه يستطيع السهر للساعة ٤، بينما أصدقائه يشاهدون في صمت ويضحكون ويحاولون تشجيعه من خلال الإشارات .

وظهر الأصدقاء وهم يضحكون على طريقة تقديم صديقهم بعفوية بينما هم يستمعون له وكأنهم يقولون كمل الكذبة.

وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل على المقطع الذي انتشر على نطاق واسع، حيث علّق أحدهم قائلاً:” كيف قدروا يكتمون الضحك”، بينما قال آخر :” يقول يسهر للساعة ٤ وهو يسهر على التيك توك.”