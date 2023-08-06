ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة خلال الجولة الميدانية في الفترة الماضية, 20 منهلًا مخالفًا يمثل أشياب مياه آبار غير صالحة للشرب، وفق اشتراطات ومتطلبات الترخيص لأشياب وصهاريج مياه الآبار غير الصالحة للشرب، وتصنيف مخالفاتها وما يقابلها من جزاءات.

واتخذت الوزارة الإجراءات النظامية وفقًا لنظام المياه، حيث تم رفع المخالفات التي منها 8 مخالفات بالعاصمة المقدسة، و 5 مخالفات بمحافظة جدة، و 5 مخالفات بمحافظة الطائف، ومخالفة بمحافظة أضم، ومخالفة بمحافظة العرضيات، وجرى تبليغ المخالفين عن العقوبات من خلال المنصة الوطنية للمخالفات “إيفاء” لمتابعة تحصيلها.

وأكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، على مواصلة فرق التفتيش والرقابة تنفيذ حملات التفتيش والمراقبة بشكل دوري لرصد مخالفات نظام المياه وتوقيع العقوبات، داعيًا جميع المستفيدين إلى اتباع الإجراءات النظامية لضمان استدامة المياه والمحافظة على مصادرها.