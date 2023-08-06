لم يمنع التقدم بالعمر هذان الزوجان من تجديد عهد زواجهما، فعلي الرغم من تواجدهما بالمستشفى في كاليفورنيا إلا أنهما إحتفلا بعيد زواجهما الـ 66، وسط حضور أبنائهما وأحفادهما.

حيث تم إدخال جيسي سيرينو، 91 عامًا، وزوجته ماري لو سيرينو، 92 عامًا، بشكل منفصل إلى مركز طبي بأمريكا، بعد أكثر من ستة عقود من الزواج، بسبب تقدمهما في العمر.

وتم وضع الزوجين في طوابق منفصلة على الرغم من تواجدهما في نفس المشفى، وعندما رأى الطاقم الطبي علاقتهما القوية، قاموا بوضعهما في غرفة واحدة.

وقال الزوجان: أن حياتهما شهدت الكثير من التقلبات، لكن هذا هو سبب استمرار الزواج، وأكدا أنها السبب في جعل الحب أقوى وأعمق.