تتوفر محطات شحن السيارات الكهربائية في المملكة بشكل عام، حيث أشاد الأشخاص بالتجارب الناجحة للشاحن السريع للسيارات الكهربائية في الرياض.

إذ يقوم الشاحن بإتمام عملية شحن السيارة خلال نصف ساعة فقط. الأمر الذي يعكس نجاحاً كبيراً وتطورًا مهمًا في توفير بنية تحتية مستدامة للمركبات الكهربائية في المدينة.

ومن المأمول أن يتوافر هذا النوع من الشواحن في المستقبل في خطوط السفر والمناطق الأخرى، مما يعزز استخدام المركبات الكهربائية ويسهم في تقليل انبعاثات الكربون.