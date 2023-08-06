نجح فريق جراحة الوجه والفكين بمركز طب الأسنان بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك في إنهاء معاناة شاب عشريني يعاني من صعوبات في التنفس.

وأوضح الفريق الطبي أن المريض حضر إلى عيادة جراحات الوجه والفكين ويعاني عيباً خلقياً من تراجع شديد بالفك السفلي مما أدى إلى صعوبات في التنفس، وعدم تماثل أطباق الفكين، وتم إجراء التخطيط الجراحي للمريض باستخدام الكمبيوتر والتقنيات ثلاثية الأبعاد، كما تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة له، وعلى إثر ذلك تم إجراء عملية جراحية ناجحه تم خلالها تقديم جراحي للفك السفلي بمقدار 2 سم وتثبيته، ثم غادر المستشفى وهو بصحة جيدة.

الجدير بالذكر أن مركز طب الأسنان التخصصي بتبوك يعد من المراكز المتخصصة المجهزة على أحدث المستويات، ويضم كوادر طبية وفنية مؤهلة على أعلى المستويات، وقد بلغ عدد العمليات الجراحية التي نفذها المركز خلال النصف الأول لهذا العام 278 عملية.