تحدث المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري، عن معاناته بسبب محمد صلاح، وقال أن المصريين يسألونه سؤال وحيد يتعلق بصلاح جناح ليفربول الإنجليزي في كل مرة يلتقي بهم في شوارع العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف ميكالي ضاحكا في تصريحات لشبكة “UOL” البرازيلية: “كل مصري يوقفني في الشارع يسأل هذا السؤال: من هم الثلاثة الذين تزيد أعمارهم عن 23 عامًا الذين سآخذهم معي للأولمبياد؟ لقد أوقفوا سيارتي في منتصف الطريق من أجل ذلك.

وأردف ميكالي: “أريد انضمام صلاح إلينا بالطبع، لكن الأمر يعتمد على عوامل عدة، هل سيسمح له ليفربول؟ هل يتعارض الأمر مع رغبة المدير الفني للمنتخب فيتوريا في استدعائه للفريق الأول؟ إذا كان الأمر متروكا لي فبالتأكيد أريده معنا”.

وأشار: “إنه مثل نيمار مع البرازيل، ستكون فرصة ذهبية لنا لنكون قادرين على تعزيز الفريق والقتال من أجل منصة التتويج”.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بعد حلوله وصيفا خلف المغرب في كأس أمم إفريقيا الأخيرة.