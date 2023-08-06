أعلنت وزارة الإتصالات العراقية، حجبها لتطبيق تيليجرام بناء على توجيهات من الإدارة العليا، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

حيث أكدت الوزارة في بيان لها تم إذاعته على قناة السومرية، قائلة: نلفت انتباه مستخدمي الشبكة المعلوماتية “الإنترنت” في العراق، إلى أن حجب تطبيق تيليجرام جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافا للقانون.

وأضافت أن: مؤسسات الدولة ذات العلاقة، طلبت مرارا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، مما يشكل خطرا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا إن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أي من تلك الطلبات.

وأنهت الوزارة بيانها مؤكدة على احترامها لحقوق مواطنيها، في حرية التعبير والاتصال، ولكن دون المساس بأمن مؤسسات الدولة، وأكدت أنها تثق في تفهم المواطنين للأمر.