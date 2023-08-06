أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، أن رحلة المنافسة من أجل التأهل إلى دور المجموعات في النسخة الـ19 من بطولة كأس الاتحاد للموسم 2023 / 2024 ستنطلق يوم 8 أغسطس الجاري عبر إقامة أولى المباريات الـ13 في مرحلتي الدور التمهيدي والملحق الفاصل.

وأضاف أن قرعة دور المجموعات للبطولة القارية سيتم سحبها يوم 24 أغسطس الجاري.

ويواجه فريق ماتشيندرا، الفائز بلقب الدوري النيبالي الممتاز مرتين، نظيره فريق بارو من بوتان ، يوم الثلاثاء المقبل، على إستاد “داشراث” في كاتماندو، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية .

وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة فريق موهون باغان سوبر جاينت من الهند ، وذلك في الدور الثاني من المرحلة التمهيدية، يوم 16 أغسطس الجاري على إستاد “سالت ليك” .

كما سيواجه الفائز في هذا اللقاء بخوضه مباراة الملحق الفاصل لمنطقة جنوب آسيا يوم 22 أغسطس ، للتأهل لدور المجموعات وذلك بمواجهة الفائز من لقاء “أبهاني ليميتد داكا” من بنغلادش وفريق “إيغلز” من جزر المالديف، اللذين سيلتقيان يوم 15 أغسطس .

ويستضيف فريق “ميرو” من تركمانستان نظيره فريق “آلاي” من قرغيزستان، يوم 15 أغسطس ، حيث يقام لقاء وحيد ضمن الدور التمهيدي في منطقة وسط آسيا .

ليتأهل الفائز إلى لقاء الملحق الفاصل، المقرر يوم 22 أغسطس، على إستاد «الاستقلال»، ليواجه فريق “خوغاند الطاجيكي” المُضيف .

ويبدأ مشوار الأربعة فرق في منطقة آسيان ، يوم 16 أغسطس ، ليواجه الفريق الكمبودي “بنوم بنه كراون” ، نظيره “يونغ إليفانتس” من لاوس، على إستاد «سمارت آر إس إن” .

كما يلتقي في مباراة الدور التمهيدي الأخرى فريق “يانغون يونايتد” من ميانمار مع فريق “دي بي إم إم” ، اللذان سيلتقيان يوم 16 أغسطس، على إستاد «ثوونا».

وسيواصل الفائزان بعد ذلك التنافس بلقاء “تامبينيز روفرز” السنغافوري و” بي إس إم ماكاسار” الإندونيسي ،في مواجهتي الملحق الفاصل، وذلك لحسم المتأهلين إلى مرحلة المجموعات؛ حيث تقام المباراتان يوم 23 أغسطس، الأولى على إستاد «غالان بيسار»، والثانية عاى إستاد «الكابتن وايان ديبتا» في بالي.

وضمن الملحق الفاصل لمنطقة غرب آسيا أيضًا، يلتقي يوم 22 أغسطس في المنامة، الخالدية البحريني، مع النهضة العماني، بينما يلعب فريق شباب الخليل الفلسطيني مع نظيره فريق أهلي حلب السوري على أرض محايدة للفوز ببطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات.

وسيكون المقعد الأخير المؤهل لدور المجموعات في منطقة شرق القارة من نصيب الفائز من اللقاء بين فريقي “مونتي كارلو” من ماكاو و”تايتشونغ فوتورو” من الصين ، حيث يتطلع كلا الفريقين للمشاركة للمرة الأولى على الإطلاق في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم .