قامت فتاة بتوضيح كيف تقوم باستقبال زوجها العائد من السفر بعد غياب، فبدأت بسيارته، حيث قامت بشراء أشياء جديدة لها، لتتحول إلى سيارة مسن.

أما عن اعتنائها بذاتها، فقامت بقص شعرها وصبغه، علي الرغم أنه لا يستحق، ولأجل العِشرة بينهما بعمل يد واحدة وقدم واحدة.

وقالت: يعشق الجوارب الغريبة فقلت أشتريله لأنه غريب أصلا، وعندما قامت بتجهيز نفسها فعلت ذلك لأجل نفسها وليس له، وفكرت أن تقوم بعمل جلسة لهما في الخارج لكن الجو لم يكن بصالحه، وقررت أن تُجلسه بالداخل حتى يختنق.

وجهزت له العصير لكن صلاحيته انتهت، وأطفأت الأضواء ليس من أجل الرومانسية، ولكن ليعمي، وتدجادلت معه بالأخير لأنها حاولت أن تذكره بموقف حصل بينهما من سبع سنين وقت العصاري الساعة 4 وثلاث دقائق لكنه لم يتذكر.