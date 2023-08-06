أعلنت وزارة التجارة اليوم الأحد، حجب 51 موقع إلكتروني تمارس النصب والاحتيال وتنتحل صفة الوزارة باستقبال بلاغات المستهلكين.

وأكدت الوزارة على استمرار حجب المواقع المخالفة حمايةً للمستهلكين وحفظا لحقوقهم، وفي وقت سابق حذرت من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفتها؛ تدّعي استقبال بلاغات المستهلكين.

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين حرص واهتمام الوزارة بحماية المستهلكين من ممارسات النصب والاحتيال، واستمرارها في رصد وحجب كافة المواقع المخالفة.

ودعا عموم المستهلكين إلى تقديم بلاغاتهم عن أي مواقع مخالفة من خلال مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.