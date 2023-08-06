تحدث باكاري سيسي، مدير العلاقات العامة لساديو ماني، نجم النصر، مع إدارة بايرن ميونخ الألماني، النادي السابق للجناح السنغالي.

وكان ماني اعتدى بالضرب على ساني بعد مواجهة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا خلال هذا الموسم دون كشف كواليس الحادثة علنا.

وقال سيسي، في تصريحات لإذاعة “أر إم سي” الفرنسية: “كل شخص لديه معرفة بكرة القدم الأوروبية يعرف أن ليروي ساني رجل متعجرف جداً، بينما ساديو هادئ جداً وأظهر ذلك بكل مكان لعب فيه”.

وتابع سيسي: “لقد تجاوز ساني الحدود، قيلت الكثير من الأشياء الخاطئة حول ما حدث، خرجت الكثير من الأشياء القذرة من الصحافة الألمانية”.

وأضاف: “لقد وقفوا إلى جانب ساني ضد ساديو، قالوا إن ساديو تم تغريمه 500 ألف يورو، وهي كذبة، ساني اعتذر لساديو بعد الحادثة.. لماذا؟ لأنه كان يعرف أنه هو من أثار الأمر”.

وأردف: “اتصل ساني ببعض اللاعبين وقال لهم.. لقد أرسلت رسالة نصية إلى ساديو ، أخبروه أن يرد، وبالفعل رد ساديو وقبل اعتذاره، لكنه أخبره أن ذلك لا يجب أن يتكرر مرة أخرى”.