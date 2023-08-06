أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، تنفيذ حكم حد الحرابة بجانيين في منطقة الرياض، حيث ذكرت أن كل من عبدالله بن حشان بن مبارك العجمي، ومحمد بن زعيلي بن حسين العنزي ـ سعوديي الجنسية – أقدما على قتل محمد حسين أنصاري – هندي الجنسية – وذلك بالاعتداء عليه ودهسه بسيارتهما مما أدى لوفاته.

وأضافت أن الجانيين قاما بسلب متعلقاته الشخصية، وقيامهما بتكرار الأسلوب الإجرامي نفسه مع عدد من المجني عليهم، وقيام الثاني بإشهار السلاح على الفرقة القابضة عند القبض عليهما، وتعاطيهما أقراص الإمفيتامين المخدرة، وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، ونظرًا لتأصل الشر والسلوك الإجرامي لديهما ولوجود سوابق سلب وسرقة ضدهما، ولأن ما أقدما عليه أفعال محرمة ومعاقب عليها شرعاً، وهي من الاعتداء على الأموال والأنفس، فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليهما وأن يكون ذلك بقتلهما، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه وذلك بقتلهما.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجانيين / عبدالله بن حشان بن مبارك العجمي، و / محمد بن زعيلي بن حسين العنزي – سعوديي الجنسية – يوم الأحد بتاريخ 19 / 1 / 1445هـ الموافق 6 / 8 / 2023م بمنطقة الرياض.