يحاول نادي برشلونة الاسباني الضغط من أجل نقل لاعبهم الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى الهلال ، رغم اتفاقه على الانضمام لـ باريس سان جيرمان.

وفي وقت سابق ، أكدت التقارير الصحفية على موافقة ديمبيلي على الانضمام لـ باريس سان جيرمان مقابل قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة المُقدر بـ 50 مليون يورو.

وعرض الهلال على عثمان ديمبيلي، راتب سنوي يُقدر بـ 100 مليون يورو، بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون يورو عمولة، كما سيحصل النادي الكتالوني على مقابل مادي أكبر من الذي يقدمه باريس سان جيرمان ، وفقًا لما ذكره الصحفي “سانتي أونا” .

وأشار الصحفي أن ديمبلي يرفض فكرة الانتقال إلى الهلال في الوقت الحالي، ويرغب في الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان .