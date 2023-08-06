تقدم كل من نادي الشباب ونادي الوصل الإماراتي ، بطلب إلى مجلس إدارة الاتحاد؛ للتعاقد مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، وفقًا لصحيفة «الشرق الأوسط» .

وكان حمدالله ، صاحب ال32 عامًا، طلب من الإدارة الاتحادية، الرحيل عن صفوف الفريق الأول، قبل ساعات قليلة من مواجهة الهلال، في كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ الأمر الذي دفع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو؛ لاستبعاده من القائمة.

ويُذكر أن اللاعب المغربي انضم إلى الاتحاد في 2022، وخاض 49 مبارة ، وسجل من خلالهم 39 هدفًا وصنع 5 آخرين .