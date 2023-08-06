تنظم رابطة دوري روشن للمحترفين يوم الاثنين الموافق 7 أغسطس حفل تدشين الدوري 2024-2023، بمشاركة عدد من أبرز نجوم الدوري المنضمين حديثاً.

وينطلق الحفل عند التاسعة مساءً في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وسط حراك كبير في المشهد الكروي، مع تواجد أبرز نجوم كرة القدم في العالم ضمن برنامج لاستقطاب نخبة من اللاعبين، كواحد من المسارات الثلاثة الأساسية لاستراتيجية التحول في الرابطة التي تم الإعلان عنها أخيرا.

وتهدف استراتيجية التحول لرفع القيمة التسويقية والفنية للدوري لاحتلال مركز متقدم ضمن أقوى 10 دوريات في العالم، عبر الإهتمام بتطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية، مع استحداث وحدة متخصصة لهذا الغرض.

يشار إلى أن دوري روشن للمحترفين بدأ في عام 2008 بمشاركة 12 فريقاً، ثم ازداد عدد الفرق المنافسة إلى 14 فريقاً من النسخة الثالثة، قبل أن يرتفع مجدداً إلى 16 ابتداءً من موسم 2019-2018 حتى نهاية الموسم الماضى.

كما سيشارك 18 فريقاً في منافسات الدوري للمرة الأولى ابتداءً من الموسم الذي سينطلق الجمعة الـ 11 من أغسطس 2023، والذي سيكون النسخة الثانية بمسمى دوري روشن للمحترفين.