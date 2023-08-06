تتواصل جهود الإغاثة والإنقاذ بعد خروج قطار عن مساره في باكستان، اليوم ، الأحد، مما أسفر عن مقتل 28 شخصًا وإصابة العشرات .

وانحرفت عشر عربات تقريبًا من قطار الركاب قرب بلدة في إقليم السند بالجنوب ، وفقًا للمصادر الإعلامية .

وقال وزير شبكة سكك الحديد خواجة سعد رفيق للصحفيين: «تفيد المعلومات حتى الآن بأن 28 راكبًا لقوا حتفهم وأصيب العديد بجروح»، مشيرًا إلى أن ألف شخص على الأقل كانوا على متن قطار “هزارة إكسبرس” عندما خرج عن السكة.

ويُذكر أن سبب إنحراف القطار ؛ يرجع إلى تدهورحالة شبكة السكك الحديدية الباكستانية ، والتي تعود لعصر الاستعمار، في العقود القليلة الماضية، نظرًا لنقص الاستثمار وضعف الصيانة.