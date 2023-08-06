قام مواطن في تركيا بتصرف نبيل تجاه أحد الأشقاء من فلسطين بعد أن فقد حقيبته.

وذكر زكريا أنه كان مسيحي الديانة وسافر إلى تركيا من أجل رحلة علاج لأسنانه، وعندما دخل حمام نسى حقيبته بها، ولم يجدها عقب عودته للبحث عنها.

وأضاف أنه ذهب إلى الكنيسة إلا أن الكنيسة رفضت مساعدته، وأثناء سيره بالشارع شاهد مسجد فتوقف لكي يرى كيف يصلي المسلمين.

وعندما خرج المصلون ألقى أحدهم السلام عليه، وتبادل معه أطراف الحديث، وعلم أنه مواطن سعودي، مشيرا إلى أن الأخير قام بمساعدته فجعله يقيم في فندق واعطاه مالا واشترى له جوال، وجلب له كتب عن الإسلام.

وأضاف زكريا أنه كان يعتقد أن المسلمين إرهابيين لذا كان يخاف منهم لكنه عندما قابل المواطن السعودي تغيرت أفكاره، وشاهد حلما عن رجل قال له الله واحد، وعندما استيقظ في الحلم، وقرر بعد ذلك الدخول في الإسلام.