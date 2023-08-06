تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من الفوز على نظيره الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وأحرز النصر الهدف الأول في الدقيقة 19 من خلال اللاعب كريستيانو رونالدو، وبعدها بنحو 10 دقائق سجل سلطان الغنام الهدف الثاني، تبعه سيكو فوفانو بهدف ثالث في الدقيقة 38.

وسجل عبدالله مادو هدفا في مرماه قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، لتنتهي المباراة بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتأهل بذلك لنصف نهائي البطولة ويواجه فريق الشرطة العراقي.