أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بفوز فريقه النصر اليوم الأحد، على الرجاء المغربي، والتأهل لنصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

وقال رونالدو: “نحن في نصف النهائي! شعور رائع أن أستمر في التسجيل ومساعدة الفريق على التقدم إلى الأمام في المنافسة”.

وكان النصر قد حقق الفوز على نظيره الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وأحرز كريستيانو رونالدو، الهدف الأول، ثم سجل سلطان الغنام الهدف الثاني، تبعه فوفانو بهدف ثالث في الدقيقة 38.