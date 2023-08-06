صرح نواف العقيدي حارس مرمى النصر ، بعد تأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي على حساب الرجاء المغربي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

وقال العقيدي : “فوز مهم ضد خصم قوي ، استطعنا الخروج بالتأهل” .

وتابع :” جمهور النصر داعم قوي لي، عندي إمكانيات وأي حارس سعودي لازم نثق فيه “.

كما علق على تواجد حارس المرمي الكولومبي “أوسبينا” في الفريق ومساعدته له في كثير من الأمور .

ويُذكر أن النصر فاز على ضيفه الرجاء المغربي ، اليوم ، في مباراة الدور ربع نهائي لكأس الملك سلمان للأندية العربية بنتيجة 3-1 ، على إستاد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية ، ليتأهل النصر لمواجهة الشرطة العراقي في نصف نهائي البطولة العربية.