تحدث الحسين راحمي لاعب فريق الرجاء المغربي في لقاء صحفي بعد انتهاء مباراة النصر والرجاء المغربي منافسات بطولة كأس الملك سلمان اليوم.

وقال راحمي: “خصمنا ليس سهلاً ولديه نجوم عالمية، ونعتذر لجمهور الرجاء”.

وأضاف راحمي: “كانت الدقائق الأولي تعطى حوافز أكثر لزيادة الأهداف ولكن لم تتفوق في التسجيل رغم إتاحة الفرص، ونسعى إلى التحسن خلال المواسم القادمة”

وحقق النصر الفوز على نظيره الرجاء المغربي بثلاثية نظيفة أمام هدف وحيد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.