حسم المحترف المصري طارق حامد مستقبله مع ناديه الحالي نادي الاتحاد.

ووقع حامد مخالصة مالية مع نادي الاتحاد وينتقل لنادي العربي القطري.

يذكر أن نادي الإتحاد أعلن في يوليو الماضي تعاقده رسميًا مع اللاعب طارق حامد قادمًا من نادي الزمالك المصري.