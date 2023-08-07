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الاثنين7 اغسطس

الرياض مقرًا لمركز الأمم المتحدة للمعلومات الجيومكانية

منذ 41 ثانية
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الرياض مقرًا لمركز الأمم المتحدة للمعلومات الجيومكانية
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اختارت لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية بالإجماع، العاصمة الرياض، لتكون مقرًا لمركز «الجيومكانية»؛ نظرًا لتعزيز الشراكة العالمية، نحو البيئة المستقبلية لإدارة المعلومات الجيومكانية.

ويمثل المركز منصة مهمة لاستشراف مستقبل إدارة المعلومات الجيومكانية بأساليب مبتكرة ومتطورة، لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار.

وكما يقدم المركز مجموعة من المهام الخاصة بقيادة البحث والتطوير في مجال تكامل البيانات الجيومكانية مع منظومة التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي لبناء بيئة مستقبلية مستدامة، بالإضافة إلى استضافة المنتديات الدولية الخاصة بتطوير البحث واستقطاب الأفكار والتجارب والتنسيق مع خبراء الأمم المتحدة.

والجدير بالذكر أن المملكة ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ، حيث ترأس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية وتتولى أمانة اللجنة، حيث تم انتخاب المملكة رئيسًا للجنة في عام 2015 وتم إعادة انتخابها في عام 2019م، إضافة إلى عضويتها في لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية.

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