أنهى عامل مصري على حياة ابنة شقيقه ذات الخمس سنوات، وذلك للحصول على أسورتها الذهبية.

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بجنوب مصر، كشف الغموض حول العثور على فتاة ملقاة في حقل ذرة، ويظهر حول رقبتها رباط حذاء.

وتعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ بإختفاء طفلة في الخامسة من العمر تقيم بناحية قرية الحريدية البحرية دائرة المركز.

وباستدعاء والدة الطفلة، وعمها، اتهما عم المجني عليها المدعو (علاء ن م م) 30 عاما، عامل بناء ومقيم بذات الناحية بارتكاب الواقعة.

تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة وأشار إلى قيامه بإصطحاب المجني عليها داخل أرض زراعيه وقام بخنقها بواسطة رباط حذاء، والاستيلاء علي أسورتها الذهبية، لأنه كان يمر بضائقة مالية.