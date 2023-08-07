يعتبر عسل السدر ذا طعم مميز وشهير، ولكن الآن يتزايد الإقبال على عسل المانجروف وذلك لعدة أسباب، أهمها أن شجرة المانجروف في حد ذاتها شجرة طبيعية، تنبت بدون سماد أو تدخل بشري.

وأوضح تقرير نشرته العربية السعودية، أنه بعد عدة تجارب من النحالين على مدار السنوات الماضية، ثبت أن عسل المانجروف يحتوي على العديد من الإنزيمات، ويندرج تحت قائمة العسل الفاخر.

وتبدأ مراحل تجميع العسل على عدة مراحل، أولا يؤخذ من الخلايا ثم تقشط الطبقة الشمعية التي تغطي البيوت السداسية، ثم يوضع في الفراز، وبعدها يتم تصفيته، ويوضع لمدة 21يوم حتى تطفو كل الشوائب به.

تتنوع منتجات العسل، فالمنتج الرئيسي هو العسل، ويوجد أيضا ما يسمى بشهد العسل، وحبوب اللقاح والغذاء الملكي.

ويتراوح أسعار الكيلو من عسل المانجروف 350 لـ 450، بينما عسل السدر يعتبر تقريبا نفس السعر ولكن لا يزيد عن 400 للكيلو.