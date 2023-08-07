تحدثت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن تفاصيل العمليات التي خضعت لها على مدار السنوات الماضية، لافتة أنها خضعت لإجراء 27 عملية في منطقة الأنف فقط.

وقالت حورية فرغلي في تصريحات صحفية:” خضعت لإجراء 27 عملية فقط في منطقة الأنف، وسافرت عدة بلدان، آخرها سفري للولايات المتحدة الأمريكية، وأجريت بها 4 عمليات.

وأوضحت أن كل عملية من الأربعة استغرقت ما يقرب من 12 ساعة، ليكون إجمالي العمليات التي خضعت لها نحو 32 عملية جراحية بخلاف العمليات التي أجرتها في الصغر.

وأشارت إلى أنه لم يعد هناك غضاريف في جسدها؛ حيث تم استئصالها جميعا من أجل وضعها في منطقة الأنف، بما فيها منطقة الصدر.

وأضافت: “رأيت العذاب وقولت يمكن ربنا زعلان مني في حاجة وإنا مش عارفه إيه هي” لافتة أن الألم كان شديد.”

وتابعت: أنفقت كل أموالي في تلك العمليات، ما يقرب من 12 مليون جنيه، وآخر عملية التي استأصلت بها الورم والرحم تكلفت أربعة ملايين دولار.

واختتمت حديثها: اللي عاجبه على كده شكلي عاجبه، واللي مش عاجبه يبص الناحية التانية؛ لأن خلاص مش قادرة.”