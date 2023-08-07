استعرض الخبير إبراهيم بن عطالله،اليوم الأحد، جولة سريعة من داخل نيوم.

وعلق بن عطالله بقوله: “اجتمع جمال الشاطيء مع جمال التصميم وفخامة التنفيذ”.

وكانت شركة “نيوم”، اعلنت قبل فترة عن إتمام العقود مع المستثمرين للمرحلة الأولى من توسعة مجتمعاتها السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 21 مليار ريال.

وستقدم المجمعات الجديدة الخدمات الأساسية، مثل عيادات الرعاية الصحية ومحطات الإطفاء، إضافة إلى العديد من المرافق الترفيهية، مثل الملاعب الرياضية متعددة الأغراض، وحمامات السباحة، ومرافق ترفيهية متنوعة.