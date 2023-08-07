استعرض الخبير إبراهيم بن عطالله،اليوم الأحد، جولة سريعة من داخل نيوم.
وعلق بن عطالله بقوله: “اجتمع جمال الشاطيء مع جمال التصميم وفخامة التنفيذ”.
وكانت شركة “نيوم”، اعلنت قبل فترة عن إتمام العقود مع المستثمرين للمرحلة الأولى من توسعة مجتمعاتها السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 21 مليار ريال.
وستقدم المجمعات الجديدة الخدمات الأساسية، مثل عيادات الرعاية الصحية ومحطات الإطفاء، إضافة إلى العديد من المرافق الترفيهية، مثل الملاعب الرياضية متعددة الأغراض، وحمامات السباحة، ومرافق ترفيهية متنوعة.
جميل جدا
نيوم كلها بشكل كامل أكبر من بعض الدول الخليجيه ولن تستطيعون بنائها في ثمان سنوات وهذي قرية واحده من قرى نيوم وهناك قرى أخرى ومدن أخرى من مدن نيوم وتحتاج مدينه نيوم إلى توطين بشري أوروبي حيث يتم توطين الأوروبيات فيها والسماح بالإنفتاح والكحول وكل شيء محرم وإعادة بناء السعودية من جديد وإعطاء الأوروبيات حقوقهن في السعودية إسوة ببقية العرقيات وتخفيض الأسعار لهن