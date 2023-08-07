كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم، وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الهيئة الرسمي.
وأوضحت الهيئة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو :
– منسق دعم تقني.
وأفادت بأن المهام المطلوبة كالتالي:
– إعداد الأجهزة والمحطات المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لجميع موظفي الهيئة العامة لعقارات الدولة .
– إجراء البحوث والدراسات لتحديد الأداة المستخدمة لتسهيل وظيفة دعم الخدمة للاستفادة منها في الهيئة.
– توفير الاتصال اللاسلكي والشبكي وعبر بروتوكول الإنترنت لجميع المستخدمين النهائيين الداخليين.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الرسمي من خلال :هنا
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