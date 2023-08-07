كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم، وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الهيئة الرسمي.

وأوضحت الهيئة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو :

– منسق دعم تقني.

وأفادت بأن المهام المطلوبة كالتالي:

– إعداد الأجهزة والمحطات المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لجميع موظفي الهيئة العامة لعقارات الدولة .

– إجراء البحوث والدراسات لتحديد الأداة المستخدمة لتسهيل وظيفة دعم الخدمة للاستفادة منها في الهيئة.

– توفير الاتصال اللاسلكي والشبكي وعبر بروتوكول الإنترنت لجميع المستخدمين النهائيين الداخليين.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الرسمي من خلال :هنا