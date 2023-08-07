أثار الفنان المصري أحمد سعد ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بالزي السعودي من كليب أغنيته القادمة بعنوان “ هلا بيك يا مدلع”

وجاء أحمد سعد مرتدي الزي السعودي، في البرومو” الخاص بأغنيته الجديدة الذي شاركها مع جمهوره عبر حسابه على “إنستغرام”، وكتب: “أغنية هلا بيك يا مدلع قادمة خلال أيام عبر قناتي على يوتيوب وجميع المنصات”.

وكان أحمد سعد قد حقق نجاحًا كبيرًا وحصد نسب مشاهدة عالية في أول تعاون له مع الفنانة روبي في أغنية “يا ليالي”، حيث تخطت عدد مشاهدات الأغنية حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة على موقع مشاركة الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، كما تصدرت قوائم “التريند” في المنصة.