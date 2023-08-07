صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأنه بالتنسيق مع وزارة الرياضة، تم ضبط (5) أشخاص لاقتحامهم ملعب مباراة كرة قدم بدخول أرضيته بعد انتهائها.

وأضاف المتحدث الإعلامي، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.