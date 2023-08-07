تفاجأت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أثناء إحيائها حفل زفاف، بنشر العريس صورة جمعته وإياها أيام الطفولة.

وأثارت الصورة تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من رأى أنها حركة غير لطيفة من العريس توحي بأن نانسي أصبحت كبيرة في السن، وبين من أعجب بالنجمة اللبنانية حيث لا تظهر عليها علامات التقدم في السن على الإطلاق.

ويذكر أن نانسي عجرم، أحيت قبل أيام حفلا في مهرجان العلمين الجديدة برفقة النجم راغب علامة، تألقت خلاله بباقة من أجمل أغنياتها وسط حضور كبير.