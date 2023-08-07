قال إيلون ماسك في منشور على منصة ”أكس” ، اليوم ، الأحد، إن النزال “المرتقب” بينه وبين زوكربيرغ، سيتم بثه مباشرة على منصة “أكس”

كما أوضح أن جميع العائدات ستعود إلى الأعمال الخيرية للمحاربين القدامى .

وفي وقت سابق ، وافق مارك زوكربيرغ مؤسس شركة “ميتا” على التحدي الذي عرضه الملياردير الشهير إيلون ماسك ، في خوض مباراة مصارعة داخل قفص، وقال في منشور عبر إنستغرام “أرسل لي موقعك” .

وتعود قصة النزال، عندما رد ماسك على تغريدة حول أنباء تفيد بأن فيسبوك يطور من نفسه ليكون منافسًا لتويتر. ورد مستخدم على تويتر بأن ماسك يجب أن يحذر لأن زوكربيرغ يتدرب على فنون”الجوجيتسو “، فرد ماسك بالقول:”أنا مستعد لنزال في القفص إذا كان هو كذلك”.