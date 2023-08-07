أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل وينبع عن توفر وظائف شاغرة بعدة مسميات مراقب عمال، ومشغل معدات، ومحاسب، ومراقب عمال، ومشغل معدات ثقيلة.

وأضافت الهيئة أن الوظائف المطروحة شملت أيضا مسميات أخرى منها أمين مستودع، ورئيس قسم الوثائق والمعلومات، ورئيس قسم السلامة، ورئيس قسم تشغيل وصيانة الطاقة، ومدير إدارة المباني، مدير إدارة الطرق، ومدير إدارة النقل والمعدات.

ولفت إلى أن التقديم متاح لحملة الثانوية، والدبلوم، والبكالوريوس في عدة مدن بالمملكة، داعيا الراغبين في التقديم إلى الدخول على الروابط المخصص لذلك:

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