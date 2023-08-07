أعلنت شركة نايت فرانك ، المتخصصة في تقديم خدمات التقييم والاستشارات العقارية بالمملكة ، عن رغبة 80 شركة عالمية بفتح مقرات ومكاتب لها في الرياض هذا العام .

و وصل عدد الشركات التي نقلت مقرها الإقليمي إلى مدينة الرياض ، إلى 81 شركة بنهاية عام 2022 ،وذلك ارتفاعًا من 44 شركة مثلت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت من العاصمة مقرًا إقليميًا لها .

وتسعى المملكة إلى وصول عدد الشركات خلال عام 2023 إلى 162 ، بينما تستهدف في 2030 إلى وصول عدد الشركات التي تنقل مقرها إلى الرياض إلى 400 شركة .

و تأتي جهود جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية عنصرًا رئيسيًا من عناصر استراتيجية مدينة الرياض، و التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف وتحسين جودة الحياة وجذب وتوسعة الاستثمارات لتصبح الرياض بذلك ضمن أكبر 10 اقتصادات للمدن في العالم بحلول 2030 ، كما ستصبح المركز المالي القادم .