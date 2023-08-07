وجه النجم المغربي لاعب الاتحاد عبد الزراق حمدالله عدة مطالب إلى إدارة النادي، للاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد.

حيث فاجأ حمدالله مدرب الاتحاد نونو سانتو قبل مباراة الهلال و الاتحاد بساعات قليلة بعدة مطالب منها أن يكون هو المنفذ الأول لركلات الجزاء، كما طلب أن يستعيد رقمه الأساسي رقم 9 من الفرنسي كريم بنزيما.

و بدأت إدارة الاتحاد بالبحث عن عروض للاعب عبد الرزاق حمد الله تمهيدا لرحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. حيث أن اللاعب لديه عروض من أندية قطرية و أندية إماراتية