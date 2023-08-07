وجه النجم المغربي لاعب الاتحاد عبد الزراق حمدالله عدة مطالب إلى إدارة النادي، للاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد.
حيث فاجأ حمدالله مدرب الاتحاد نونو سانتو قبل مباراة الهلال و الاتحاد بساعات قليلة بعدة مطالب منها أن يكون هو المنفذ الأول لركلات الجزاء، كما طلب أن يستعيد رقمه الأساسي رقم 9 من الفرنسي كريم بنزيما.
و بدأت إدارة الاتحاد بالبحث عن عروض للاعب عبد الرزاق حمد الله تمهيدا لرحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. حيث أن اللاعب لديه عروض من أندية قطرية و أندية إماراتية
📍 من الطائف | مهند الحميد – مراسل القنوات الرياضية السعودية:#عبدالرزاق_حمدالله طلب أن يكون هو المنفذ الأول لركلات الجزاء، ويريد أن يستعيد رقمه الأساسي رقم 9 من #بنزيما.. وحسب مصادرنا إدارة #الاتحاد بدأت بالبحث عن عروض للاعب. pic.twitter.com/MtWUFX1GO7
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 6, 2023
هذي نتيجة اللي يتفاوض معه وهو مرتبط مع النصر. هيا الحين ذوق من نفس الكأس هههههههههههههه
ما قصر الله يستر عليه
الكيان اكبر من اي لاعب كان مكان