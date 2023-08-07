أكدت بعض المصادر الإعلامية أن ناديين في دوري روشن، وضعوا البلجيكي دي بروين، لاعب خط الوسط لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على مائدة أهدافهم خلال موسم الإنتقالات المقبل 2024.

وأضافت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن الأندية السعودية لم تكتفي بتلك الصفقات خلال موسم الإنتقالات الحالي، ولكن ستكمل خلال الموسم المقبل.

ومن المقرر إنتهاء عقد كيفين دي بروين مع مانشيستر سيتي، في 30يونيو 2025، الأمر الذي سيجعل فرصة انتقاله خلال الميركاتو الصيفي المقبل، أمرا سهلا.

يذكر أن دي بروين من أحد أهم وأبرز الأعمدة الرئيسية بفريق مانشستر سيتي، حيث قاد الفريق للتتويج بالعديد من البطولات خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها بطولة دوري أبطال أوروبا، وكذلك البريميرليج الموسم الماضي.