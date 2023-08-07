أكد نجم الكرة السعودية فؤاد أنور أن مشكلة النصر في بعض النصراويين الذين ليس عندهم إلا “البربرة” .
وقال فؤاد أنور خلال لقائه على برنامج المنتصف المُذاع على قناة الإخبارية:” أن مشكلة النصر في النصراويين، سواء لاعبين سابقين أو مشجعين لأنهم يبحثون عن أي خطأ على هذا الفريق .”
وأضاف:” هناك أشخاص لا يستمتعون بالنصر وليس لديهم إلا البربرة واشغال الجمهور .”
فيديو | نجم الكرة السعودية فؤاد أنور: مشكلة النصر في بعض النصراويين الذين ليس عندهم إلا "البربرة" #المنتصف pic.twitter.com/slEvUMbSPj
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) August 6, 2023
علم نفسك يا متلون
انتفخت من كثر الفطائر
ابوبلوثوث شغال معاك صح انت والى اخذ كرسي على راسه
هواتف عمله
علم نفسك يا متلون
انتفخت من كثر الفطائر
ابوبلوثوث شغال معاك صح انت والى اخذ كرسي على راسه
هواتف عمله
علم نفسك يا متلون
انتفخت من كثر الفطائر
ابوبلوثوث شغال معاك صح انت والى اخذ كرسي على راسه
هواتف عمله
علم نفسك يا متلون
انتفخت من كثر الفطائر
ابوبلوثوث شغال معاك صح انت والى اخذ كرسي على راسه
هواتف عمله
انت اول بربره
قد ما تعطيه فطاير راح يبربر
من شبابي الى بربره للقرنبع