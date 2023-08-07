أكد نجم الكرة السعودية فؤاد أنور أن مشكلة النصر في بعض النصراويين الذين ليس عندهم إلا “البربرة” .

وقال فؤاد أنور خلال لقائه على برنامج المنتصف المُذاع على قناة الإخبارية:” أن مشكلة النصر في النصراويين، سواء لاعبين سابقين أو مشجعين لأنهم يبحثون عن أي خطأ على هذا الفريق .”

وأضاف:” هناك أشخاص لا يستمتعون بالنصر وليس لديهم إلا البربرة واشغال الجمهور .”