أظهرت قائمة بأكثر الدول العربية إمتلاكا لاحتياطي الذهب،وجاءت المملكة في صدارة القائمة تليها لبنان والجزائر، وتسعى المصارف المركزية دائما للاستفادة من المعدن الأصفر، باعتباره ملاذ آمن تلجأ إليه الدول في أوقات الإضطراب السياسي والإقتصادي.

وعلي الصعيد العالمي إحتلت المملكة ولبنان المرتبة الـ 16 والـ 18 عالميا على التوالي، وبذلك فهما يظهران في قائمة أعلى 20 دولة تمتلك احتياطي للذهب.

وأوضح مجلس الذهب العالمي خلال تقرير له قائمة الدول العربية الأكثر إمتلاكا للذهب لدى المصارف المركزية، فجاءت السعودية على رأس القائمة باحتياطي يصل إلى 323.1 طن.

فيما أتت لبنان في المركز الثاني بـ 286.8 طن، وتلتها الجزائر بقيمة بلغت 173.6 طن، والمركز الرابع كان للعراق باحتياطي 130.3 طن، أما مصر فجاءت في المركز الخامس برصيد 125.5 طن.