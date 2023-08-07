قامت إدارة التطهير النسائية، المكلفة من قبل الوكالة المساعدة للشؤون الخدمية والميدانية النسائية، بتنظيم دورة تدريبية بعنوان: تدريب العمالة الجديدة للشركة المشغلة لأعمال النظافة.

وجاءت تلك الدورة التدريبية تنفيذا للتوصيات الصادرة من ورشة العمل المقامة بالمسجد النبوي تحت عنوان: استعراض برامج عمل قطاع النظافة والسقيا للأقسام النسائية وفرص التحسين، والتي تهدف إلى تدريب العمالة الجديدة.

واستهدف البرنامج 150 عاملة جديدة، بهدف رفع كفاءتهن، واكتساب المهارات المختلفة، وضرورة إهتمامهن بالمظهر العام، وتعليمهن طرق التعامل مع المواد والأدوات وكيفية إستخدامها، وكذلك إتقان إستخدام الأجهزة التقنية الحديثة للإرتقاء بمنظومة الأعمال في المسجد النبوي.

وتهدف الوكالة إلى الإرتقاء بجودة الخدمات الميدانية، والتحسين المستمر في الأداء لخدمة قاصدات المسجد النبوي وضيوف الرحمن.