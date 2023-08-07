أطلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند على متابعيها بالزي العسيري، في قرية طبب التاريخية، وسط أجواء إحتفالية مميزة، واستقبال حار.

وظهرت بولند وهي تستمتع بجمال المكان التاريخي، والعرضة الجنوبية المميزة، وكانت توثق تلك اللحظات بالكامل، وسط أعداد غفيرة كانت في استقبالها.

وتعتبر قرية طبب التاريخية إحدى قرى منطقة عسير، جنوب المملكة، والتي تضم عدد من المواقع الأثرية الهامة، مما زاد من قيمتها التاريخية، وقد بنيت القرية في عهد الدولة السعودية الأولى، وتعد العاصمة السياسية والثقافية والاقتصادية الأولى للمنطقة أثناء حكم الدولة الأولى.