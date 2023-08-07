أكد الناقد الرياضي محمد العنزي، أن قضية اللاعب المغربي مع نادي الاتحاد هي قضية خاسرة.

وقال محمد العنزي، عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “في موضوع حمدالله الشق أكبر من الرقعة.. قلتها من قبل وأقولها الآن خله يحقق منجز مع النادي وتشوف كيف راح يفرد عضلاته”.

وأضاف العنزي: “من يدافع عن حمدالله قضيته خسرانة.. عقلية اللاعب الاحترافية بعيدة تماما عن مستواه”.