أكد الناقد الرياضي محمد العنزي، أن قضية اللاعب المغربي مع نادي الاتحاد هي قضية خاسرة.
وقال محمد العنزي، عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “في موضوع حمدالله الشق أكبر من الرقعة.. قلتها من قبل وأقولها الآن خله يحقق منجز مع النادي وتشوف كيف راح يفرد عضلاته”.
وأضاف العنزي: “من يدافع عن حمدالله قضيته خسرانة.. عقلية اللاعب الاحترافية بعيدة تماما عن مستواه”.
محمد العنزي: في موضوع #حمدالله "الشق أكبر من الرقعة" قلتها من قبل شاهدوا ماذا سيفعل بعد تحقيق بطولة مع #الاتحاد .. القضية خاسرة معه#النصر_الرجاء_المغربي
#كأس_الملك_سلمان_للأندية #أكشن_مع_وليد
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#Shahid
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 6, 2023
وين راح المدح يوم كان مع الفقر،،، الشق والله الشق خابرينة،،، السطحة أكبر من السيارة،، أسألكم بالله هذا وش لة وش للرياضة كاملة ما هو بس كرة القدم
الشق أكبر من الرقعة
👍👍👍👍👍