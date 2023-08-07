أعلن جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما الإيطالي، اليوم الاثنين، عن انتقال المدافع روجير إيبانيز للنادي الأهلي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووجه مورينيو، عبر حسابه الموثق على منصة “إنستغرام”، الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيًا له التوفيق في رحلته بالدوري السعودي.

وكان الإعلامي الإيطالي نيكولا شيرا، قد أكد عبر حسابه على منصة “إكس”، إنه تمَّ الاتفاق بين روجير إيبانيز والأهلي، قيمة شراء العقد 25 مليون يورو، بالإضافة لـ10 ملايين كمتغيرات، وراتب سنوي للاعب يبلغ قيمته 10 ملايين يورو ، لمدة 3 مواسم.