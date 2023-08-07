أفادت وزارة الداخلية العراقية بأنه تم إنقاذ طفل عنّفه والده وعلّقه بسلسلة في سقف المنزل، في جانب الكرخ من بغداد.

وذكرت وزارة الداخلية، في منشور أوردته عبر “فيسبوك”، اليوم الأحد: “بناء على توجيهات وزير الداخلية في متابعة حالات التعنيف الأسري، وعدم التهاون في هذا الأمر، وردت مناشدة إلى قسم حماية الأسرة والطفل في جانب الكرخ من بغداد، بوجود صبي ! يبلغ من العمر 10 سنوات معنف ومعلق بالسلسلة في سقف المنزل. ”

وأكدت أنه تم الحصول على الموافقات القضائية بتحرير الصبي والقبض على المتهم الذي قام بهذا العمل غير الإنساني، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص، والانتقال إلى محل الحادث، وتم تفتيش المنزل وتحرير الصبي والقبض على والده الذي قام لتعنيفه.

وبالتحقيقات تبين أن المتهم متعاط للمخدرات وضبط في منزله جرامات من المواد المخدرة وأمبولات، كما تم ضبط بندقية كلاشينكوف و 3 مخازن.

والجدير بالذكر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، والتعامل مع المواد المضبوطة.