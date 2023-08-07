أعلنت هيئة المراجعين والمحاسبين عن إصدار عقوبة بحق أحد المتقدمات لاختبار الزمالة للدورة الثالثة لعام 2022م، وذلك لقيامها بمحاولة تصوير أسئلة الاختبار مما نتج عنه ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في لائحة مخالفات الاختبارات المهنية للهيئة والإجراءات المتعلقة بها.

وأوضحت الهيئة أن العقوبات هي :

1. اعتبار المتقدمة راسبة في الاختبار.

2. إلغاء نتائج المتقدمة في اختبارات الزمالة السابقة – إن وجدت.

3. الحرمان من التقدم لدخول الاختبارات المهنية لمدة (5) دورات متتالية.

ونوهت على ضرورة الاطلاع على مخالفات الاختبارات المهنية للهيئة والاجراءات المتعلقة بها من خلال الموقع .