أفادت مصادر صحفية بأن المهلة التي منحها الهلال لنادي نابولي للرد على عرضه بشأن التعاقد مع اللاعب فيكتور أوسيمين انتهت وصفقة أوسيمين مُتعثرة.

وأشارت إلى إن ميتروفيتش في الطريق إلى ⁧الهلال، وذلك بعد تعثر صفقة أوسيمين وانتهاء المهلة التي حددها الزعيم للرد .

وكان الهلال قد منح نادي نابولي “48 ساعة” للرد على عرضه بشأن التعاقد مع اللاعب فيكتور أوسيمين، ويرغب نادي نابولي في الحصول على 200 مليون، بينما في حال رفض العرض، سيعلن الهلال عن ضم ميتروفيتش.

يُذكر أن ميتروفيتش في فوز صربيا ببطولة أوروبا تحت 19 عام 2013، واختير كأفضل لاعب في البطولة بعد تصويت الجمهور، ومثل صربيا في كأس العالم 2018 و 2022، ويعتبر الهداف التاريخي لصربيا وصاحب الرقم القياسي في تسجيل الأهداف.